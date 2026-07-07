FIFA World Cup: विश्व कप से बाहर होने पर बोले रोनाल्डो- अभी अंतरराष्ट्रीय संन्यास पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा

फीफा वर्ल्ड कप से पुर्तगाल के अचानक बाहर होने के बाद पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस का दिल टूट गया। मैदान से रोते हुए बाहर निकलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भावुक माहौल पैदा कर दिया था। हर कोई कयास लगा रहा था कि क्या यह इस महान खिलाड़ी का आखिरी मैच था? लेकिन अब खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए एक ऐसा बयान दिया है, जिसने फुटबॉल जगत में हलचल मचा दी है। रोनाल्डो ने साफ कर दिया है कि वे अपने अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर कोई भी फैसला जल्दबाजी या गुस्से में नहीं लेने वाले हैं।