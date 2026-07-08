FIFA World Cup 2026: पेनल्टी शूटआउट में स्विट्ज़रलैंड ने कोलंबिया को हराया, क्वार्टरफाइनल का टिकट किया पक्का

इस मैच में स्विट्ज़रलैंड ने 7 शॉट्स लगाए, तो वहीँ कोलंबिया ने 15 शॉट्स लगाए। स्विट्ज़रलैंड के सिर्फ 2 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो कोलंबिया के 3 शॉट्स टारगेट पर लगे। स्विट्ज़रलैंड के पास कुल समय के 53% समय बॉल रही, तो कोलंबिया के खिलाड़ियों के पास 47% समय बॉल रही। स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 88% सटीकता के साथ 567 पास किए, तो वहीँ कोलंबिया के खिलाड़ियों ने 87% सटीकता के साथ 504 पास किए। स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ियों ने 23 फाउल किए, तो वहीँ कोलंबिया के खिलाड़ियों ने 2 1 फाउल किए। स्विट्ज़रलैंड को 3 येलो कार्ड मिले, जबकि कोलंबिया को 2 येलो कार्ड मिले। स्विट्ज़रलैंड ने 5 ऑफसाइड किए, वहीँ कोलंबिया ने 4 ऑफसाइड किए। स्विट्ज़रलैंड को 3 कार्नर मिले, जबकि कोलंबिया को 7 कार्नर मिले।