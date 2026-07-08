FIFA World Cup 2026: गोल्डन बूट की रेस में फिर सबसे आगे निकले लियोनल मेसी, एम्बापे और हालांड को छोड़ा पीछे

लियोनेल मेसी अब गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे (Photo - IANS)
Golden Boot Race in FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। राउंड ऑफ 16 के इस नॉकआउट मैच में एक समय डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टीम 0-2 से पिछड़ रही थी। लेकिन इसके बाद लियोनल मेसी का जादू चला और अर्जेंटीना ने जबरदस्त पलटवार करते हुए मैच को 3-2 से अपने नाम कर लिया।
अटलांटा के स्टेडियम में खेले गए इस मैच के 83वें मिनट में मेसी ने गोंजालो मोंटियेल के पास पर शानदार गोल दागा। यह इस वर्ल्ड कप में मेसी का 8वां गोल था। हालांकि, मैच के 19वें मिनट में वह एक पेनल्टी चूक गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टीम को जीत दिला दी।
इस गोल के साथ ही लियोनल मेसी अब गोल्डन बूट की रेस में फ्रांस के कीलियन एम्बापे और नॉर्वे के एर्लिंग हालांड से एक गोल आगे निकल गए हैं। वर्ल्ड कप में लगातार गोल करने का मेसी का यह सिलसिला 2022 से जारी है, जहां वह पिछले 9 मैचों में 13 गोल कर चुके हैं।
2022 के वर्ल्ड कप में मेसी गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे के बाद दूसरे नंबर पर थे, जबकि 2014 में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस समय गोल्डन बूट की रेस में शामिल टॉप 5 खिलाड़ियों में से तीन (मेसी, एम्बापे और हैरी केन) अपनी-अपनी टीमों के कप्तान हैं।
|नंबर
|खिलाड़ी का नाम (देश)
|गोल
|असिस्ट
|1.
|लियोनल मेस्सी (अर्जेंटीना)
|8
|1
|2.
|किलियन एम्बापे (फ्रांस)
|7
|2
|3.
|एर्लिंग हालांड (नॉर्वे)
|7
|0
|4.
|हैरी केन (इंग्लैंड)
|6
|1
|5.
|ओस्मान डेम्बेले (फ्रांस)
|4
|2
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