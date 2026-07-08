FIFA World Cup 2026: गोल्डन बूट की रेस में फिर सबसे आगे निकले लियोनल मेसी, एम्बापे और हालांड को छोड़ा पीछे

Golden Boot Race in FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। राउंड ऑफ 16 के इस नॉकआउट मैच में एक समय डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टीम 0-2 से पिछड़ रही थी। लेकिन इसके बाद लियोनल मेसी का जादू चला और अर्जेंटीना ने जबरदस्त पलटवार करते हुए मैच को 3-2 से अपने नाम कर लिया।