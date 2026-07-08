Lionel Messi: मेसी के करियर के 5 ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें शायद ही कोई तोड़ पाए! फुटबॉल के अलावा और कहां से होती है मोटी कमाई?

अर्जेंटीना (Argentina) की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। मुकाबले के 15वें मिनट में मिस्र (Egypt) के यासर इब्राहिम (Yasser Ibrahim) ने गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद 21वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, हालांकि कप्तान लियोनेल मेसी इस सुनहरे मौके को गोल में नहीं बदल सके। फीफा वर्ल्ड कप के बीच आपको बताते हैं मेसी के करियर के 5 ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है।