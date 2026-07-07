23 साल, 6 वर्ल्ड कप, 233 इंटरनेशनल मैच और 146 गोल… जानें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कैसे बनाई फुटबॉल की दुनिया में अलग पहचान?

Cristiano Ronaldo Retirement: स्पेन के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में हार के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर खत्म हो गया है। यह उनके करियर का छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। हालांकि ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। दुनियाभर में उनके करोड़ों फैंस है। भारत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। खुद क्रिकेट के स्टार विराट कोहली भी उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। चलिए, 23 साल के उनके करियर के बारे में खास बातें जानते हैं।