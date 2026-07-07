FIFA World Cup 2026: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का शानदार कमबैक, मिस्र को हराकर क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

फीफा वर्ल्डकप (FIFA World Cup) 2026 के राउंड ऑफ 16 यानी प्री-क्वार्टरफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना (Argentina) ने मिस्र (Egypt) को हराते हुए क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक करते हुए यह मैच 3-2 से जीता और मिस्र को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। मिस्र के लिए यासेर इब्राहिम (Yasser Ibrahim) ने पहले हाफ में मैच के 15वें मिनट में गोल दागते हुए अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ में मोस्तफा ज़िको (Mostafa Ziko) ने मैच के 67वें मिनट में गोल दागते हुए मिस्र को 2-0 से आगे कर दिया। उस समय सभी को लग रहा था कि अब अर्जेंटीना नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे शानदार कमबैक में से एक करते हुए 14 मिनट में बैक-टू-बैक तीन गोल दागते हुए जीत हासिल की।