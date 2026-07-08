फीफा विश्व कप 2026: 14 मिनट में 3 गोल कर जीता अर्जेंटीना, नए रिकॉर्ड बना गए लियोनल मेसी

पुर्तगाल के विश्व कप से बाहर होने के बाद एक बार फिर लियोनल मेसी और रोनाल्डो में बेहतर कौन की बहस छिड़ गई है। मेसी के खाते में जहां एक विश्व कप ट्रॉफी है, वहीं रोनाल्डो ने खाली हाथ इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से विदा ली है। 2026 विश्व कप में भी मेसी का प्रभाव रोनाल्डो से कहीं अधिक दिखाई दिया। मेसी सात गोल के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोररों में शामिल हैं, जबकि रोनाल्डो 2022 और 2026 विश्व कप मिलाकर सिर्फ चार गोल ही कर सके।