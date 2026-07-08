AI का दावा फ्रांस की टीम ले जाएगी ट्रॉफी, एक्सपर्ट्स बोले- FIFA को मिलेगा नया चैंपियन

ग्रैंड फाइनल (नॉर्वे vs फ्रांस): न्यू जर्सी के ऐतिहासिक मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium) में खेले जाने वाले फाइनल में अगर फ्रांस की टीम एम्बापे के गोल से बढ़त बना भी ले, तो भी हालैंड अपने बैक-टू-बैक 2 गोलों से पूरा मैच पलट दें। इस तरह नॉर्वे यह फाइनल 2-1 से जीतकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकती है।