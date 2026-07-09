Neymar Retirement: ब्राजील की फुटबॉल लीग में भी नेमार के खेलने पर सस्पेंस, सैंटोस ने विचार करने के लिए दिया समय

जनवरी 2025 में अपने बचपन के क्लब सैंटोस में वापसी करने वाले नेमार अब तक सभी प्रतियोगिताओं में 43 मैच खेल चुके हैं। ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने लगातार चोटों और लगभग तीन साल की अंतरराष्ट्रीय गैरमौजूदगी के बावजूद उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया था। टूर्नामेंट में नेमार दो मुकाबलों में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरे और नॉर्वे के खिलाफ पेनल्टी पर गोल भी किया। अब फुटबॉल जगत की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नेमार क्लब स्तर पर अपना करियर जारी रखते हैं या संन्यास का फैसला लेते हैं।