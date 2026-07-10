इस मैच में फ्रांस ने 22 शॉट्स लगाए, तो वहीँ मोरक्को ने 5 शॉट्स लगाए। फ्रांस के 8 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो मोरक्को का सिर्फ 1 शॉट टारगेट पर लगा। फ्रांस के पास कुल समय के 48% समय बॉल रही, तो मोरक्को के खिलाड़ियों के पास 52% समय बॉल रही। फ्रांस के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 92% सटीकता के साथ 476 पास किए, तो वहीँ मोरक्को के खिलाड़ियों ने 88% सटीकता के साथ 498 पास किए। बॉल को अपने पास ज़्यादा समय तक रखने में और ज़्यादा पास करने के मामले में मोरक्को, फ्रांस से आगे रहा। फ्रांस के खिलाड़ियों ने 10 फाउल किए, तो वहीँ मोरक्को के खिलाड़ियों ने 12 फाउल किए। फ्रांस को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला, जबकि मोरक्को को 1 येलो कार्ड मिला। फ्रांस और मोरक्को दोनों ने ही एक भी ऑफसाइड नहीं किया। फ्रांस और मोरक्को दोनों को ही 5-5 कार्नर मिले।