FIFA 2026: क्वार्टर फाइनल मुक़ाबले से पहले ब्राहिम डियाज का बड़ा बयान, कहा – फ्रांस हल्के में ना ले, हम पूरी जान लगा देंगे

रियल मैड्रिड के मिडफील्डर डियाज ने इस टूर्नामेंट में चार असिस्ट किए हैं, अब उन पर ज्यादा अटैकिंग जिम्मेदारी आने की उम्मीद है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। अतिरिक्त दबाव के बावजूद, डियाज ने कहा कि उन्हें बड़े मौकों पर खेलना पसंद है। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा जिम्मेदारी लेता हूं। मैं दबाव में और बेहतर खेलता हूं। हर खिलाड़ी ऐसे मुकाबलों का हिस्सा बनना चाहता है, मैं तैयार हूं। इस मैच से पहले मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मुझे पता है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।"