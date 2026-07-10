10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA 2026: नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले बढ़ीं इंग्लैंड की मुश्किलें, डेक्लान राइस के बाद मार्क गुएही भी हुए चोटिल, नहीं खेलेंगे क्वार्टर फाइनल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड की टेंशन बढ़ गई है। नॉर्वे के खिलाफ होने वाले अहम मैच में टीम के डिफेंडर मार्क गुएही का खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं, मिडफील्डर डेक्लान राइस भी बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 10, 2026

FIFA 2026

क्वार्टर फाइनल में मार्क गुएही के खेलने पर संशय बरकरार (photo - FIFA)

England vs Norway quarterfinal, FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच खेला जाएगा। रविवार को मियामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले इंग्लैंड की टेंशन बढ़ गई है। मिडफील्डर डेक्लान राइस के बाद अब डिफेंडर मार्क गुएही भी चोटिल हो गए हैं और उनका खेलना मुश्किल नजर आ रहा है।

गुएही फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे

इससे पहले, टीम ने राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको को 3-2 से हराकर अंतिम आठ का टिकट हासिल किया था। इसी मुकाबले के बाद गुएही को हल्की हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी। शुक्रवार को गुएही फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि वह नॉर्वे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे या नहीं। राइस भी बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, गुएही और डेक्लान राइस बुधवार को टीम के साथ ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान से अलग अपना रिकवरी और फिटनेस प्रोग्राम पूरा किया। अगर गुएही शुक्रवार को टीम के साथ अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो नॉर्वे के खिलाफ उनके खेलने की संभावना काफी कम हो सकती है।

डिफेंस में परेशानी खड़ी हो गई है।

दूसरी ओर, डेक्लान राइस भी बीमारी के कारण लगातार दूसरे दिन ट्रेनिंग से दूर रहे। इंग्लैंड की टीम को उम्मीद है कि वह समय पर फिट होकर क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इंग्लैंड के लिए डिफेंस में भी परेशानी खड़ी हो गई है। मेक्सिको के खिलाफ मुकाबले में जेरेल क्वांसाह को रेड कार्ड मिला था, जिसके कारण वह दो मैचों के लिए निलंबित हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में कोच थॉमस ट्यूशेल को टीम कॉम्बिनेशन को लेकर नए विकल्प तलाशने होंगे।

नॉर्वे के खिलाफ इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड होंगे। हालैंड इस वर्ल्ड कप में अब तक सात गोल कर चुके हैं और उनकी मौजूदगी इंग्लैंड के डिफेंस के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इस बीच, अनुभवी खिलाड़ी जॉर्डन हेंडरसन भी चोट के बावजूद टीम के साथ बने हुए हैं। मेक्सिको के खिलाफ जीत का जश्न मनाते समय उनकी कलाई में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद उनकी सफल सर्जरी हुई और वह इंग्लैंड के कैंप में वापस लौट आए हैं। इंग्लैंड फुटबॉल ने बताया कि हेंडरसन टीम होटल में आराम कर रहे हैं और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

FIFA Golden Boot Race 2026: क्या किलियन एम्बापे फिर तोड़ेंगे लियोनल मेसी का सपना? गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे

ये भी पढ़ें
Kylian Mbappe vs Lionel Messi, Golden Boot Race 2026, Football World Cup Semi Final, Mbappe Goals World Cup

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Updated on:

10 Jul 2026 04:10 pm

Published on:

10 Jul 2026 03:54 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA 2026: नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले बढ़ीं इंग्लैंड की मुश्किलें, डेक्लान राइस के बाद मार्क गुएही भी हुए चोटिल, नहीं खेलेंगे क्वार्टर फाइनल

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA Golden Boot Race 2026: क्या किलियन एम्बापे फिर तोड़ेंगे लियोनल मेसी का सपना? गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे

Kylian Mbappe vs Lionel Messi, Golden Boot Race 2026, Football World Cup Semi Final, Mbappe Goals World Cup
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह

France defeats Morocco
फुटबॉल

FIFA 2026: मोरक्को और फ्रांस के बीच खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल मुक़ाबला, लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी एमबीप्पे की टीम

FIFA 2026
फुटबॉल

FIFA 2026: क्वार्टर फाइनल मुक़ाबले से पहले ब्राहिम डियाज का बड़ा बयान, कहा – फ्रांस हल्के में ना ले, हम पूरी जान लगा देंगे

FIFA world Cup 2026
फुटबॉल

FIFA 2026: क्वार्टर-फाइनल से पहले मोरक्को को बहुत बड़ा झटका, फॉरवर्ड सैबारी फ्रांस के खिलाफ मैच से हुए बाहर

France vs Morocco: Atlas Lions Suffer Major Injury
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.