11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA 2026: कभी सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंचा नॉर्वे, दूसरी बार खिताब जीतना इंग्लैंड का मकसद, वर्ल्ड कप में पहली बार भिड़ेंगी दोनों टीमें

नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार क्वार्टर-फाइनल में पहुंचकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की एक यादगार कहानी लिखी है। स्टेल सोलबक्केन की टीम 'ग्रुप-आई' में फ्रांस के बाद दूसरे स्थान पर रही और फिर अपने पहले वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबलों में दो बड़ी जीत हासिल कीं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 11, 2026

Soccer players celebrating a goal

गोल के बाद जश्न मनाते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ी (फोटो- FIFA )

England vs Norway, FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में रविवार को भारतीय समय के अनुसार देर रात 2.30 बजे से इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। दोनों टीमें मियामी स्टेडियम में निर्णायक मैच को जीतकर 'अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड' मैच की विजेता के साथ सेमीफाइनल में भिड़ने की तैयारी करेंगी।

नॉर्वे ने पहली बार क्वार्टर-फाइनल में बनाई जगह

नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार क्वार्टर-फाइनल में पहुंचकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की एक यादगार कहानी लिखी है। स्टेल सोलबक्केन की टीम 'ग्रुप-आई' में फ्रांस के बाद दूसरे स्थान पर रही और फिर अपने पहले वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबलों में दो बड़ी जीत हासिल कीं।

एर्लिंग हालैंड पर रहेंगी सब की निगाहें

दोनों मुकाबलों में एर्लिंग हालैंड नॉर्वे के हीरो रहे; जिन्होंने 'राउंड ऑफ 32' में कोटे डी आइवर के खिलाफ देर से विनिंग गोल किया और फिर 'राउंड ऑफ 16' में 5 बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ दो गोल करके नॉर्डिक देश को टूर्नामेंट में और आगे पहुंचाया।

60 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीता इंग्लैंड

वहीं, फीफा वर्ल्ड कप 1966 की चैंपियन इंग्लैंड ने क्रोएशिया, घाना और पनामा से आगे रहते हुए 'ग्रुप-एल' में टॉप किया, लेकिन क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 'थ्री लायंस' ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो के खिलाफ एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की और हैरी केन के दो देर से किए गए गोल की बदौलत 2-1 से जीत हासिल की। ​इसके बाद उन्होंने सह-मेजबान मैक्सिको के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की, जिसमें जूड बेलिंगहम ने दो गोल किए, जबकि उन्होंने दूसरे हाफ का ज्यादातर समय 10 खिलाड़ियों के साथ खेला था।

इससे पहले नॉर्वे और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप में पहले कभी आमना-सामना नहीं हुआ है, लेकिन वे पहले 12 बार एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं, जिसमें 1982 और 1994 टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग मैच भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच हालिया मुकाबला 2014 में एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने वेम्बली में वेन रूनी की पेनाल्टी की बदौलत 1-0 से जीता था।

इंग्लैंड की टीम:

गोलकीपर: जॉर्डन पिकफोर्ड, डीन हेंडरसन, जेम्स ट्रैफर्ड।
डिफेंडर: एजरी कोन्सा, निको ओ'रेली, जॉन स्टोन्स, मार्क गुएही, टीनो लिवरामेंटो, डैन बर्न, रीस जेम्स, जेड स्पेंस, जेरेल क्वांसाह।
मिडफील्डर: डेक्लान राइस, इलियट एंडरसन, जूड बेलिंगहैम, जॉर्डन हेंडरसन, कोबी मैनू, मॉर्गन रोजर्स, एबेरेची एजे।
फॉरवर्ड: बुकायो साका, हैरी केन, मार्कस रैशफोर्ड, एंथोनी गॉर्डन, ओली वॉटकिंस, नोनी मडुके, इवान टोनी।

नॉर्वे की टीम:

गोलकीपर: ऑर्जन हास्कजॉल्ड नाइलैंड, एगिल सेल्विक, सैंडर टैंगविक।
डिफेंडर: क्रिस्टोफर वास्बक्क अजेर, फ्रेड्रिक ब्योर्कन, हेनरिक फालचेनर, सोंड्रे लैंगस, टोरबॉर्न हेग्गेम, मार्कस होल्मग्रेन पेडर्सन, जूलियन रायर्सन, डेविड मोलर वोल्फ, लियो ओस्टिगार्ड।
मिडफील्डर: थेलोनियस असगार्ड, फ्रेड्रिक ऑर्स्नेस, पैट्रिक बर्ग, सैंडर बर्ज, ऑस्कर बॉब, जेन्स पेटर हाउज, एंटोनियो नुसा, एंड्रियास शेजेल्डरुप, मोर्टन थोरस्बी, क्रिस्टियन थोरस्टवेट, मार्टिन ओडेगार्ड।
फॉरवर्ड: एर्लिंग हैलैंड, जोर्गेन स्ट्रैंड लार्सन, अलेक्जेंडर सोरलोथ।

FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले स्पेन के टीनेजर लामिन यामल ने फ्रांस को दी वार्निंग

ये भी पढ़ें
Lamine Yamal warns to France

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Published on:

11 Jul 2026 05:39 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA 2026: कभी सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंचा नॉर्वे, दूसरी बार खिताब जीतना इंग्लैंड का मकसद, वर्ल्ड कप में पहली बार भिड़ेंगी दोनों टीमें

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026: जैमिंटन कैंपाज के गलत शॉट की वजह से बाहर हुआ कोलंबिया, अब मिडफील्डर को मिली जान से मारने की धमकी

FIFA 2026
फुटबॉल

FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले स्पेन के टीनेजर लामिन यामल ने फ्रांस को दी वार्निंग

Lamine Yamal warns to France
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, अब फ्रांस से होगी टक्कर

Spain defeats Belgium
फुटबॉल

FIFA 2026: नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले बढ़ीं इंग्लैंड की मुश्किलें, डेक्लान राइस के बाद मार्क गुएही भी हुए चोटिल, नहीं खेलेंगे क्वार्टर फाइनल

FIFA 2026
फुटबॉल

FIFA Golden Boot Race 2026: क्या किलियन एम्बापे फिर तोड़ेंगे लियोनल मेसी का सपना? गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे

Kylian Mbappe vs Lionel Messi, Golden Boot Race 2026, Football World Cup Semi Final, Mbappe Goals World Cup
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.