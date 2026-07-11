FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले स्पेन के टीनेजर लामिन यामल ने फ्रांस को दी वार्निंग

यामल ने इसके साथ ही फ्रांस को एक कड़ा संदेश देते हुए स्पेन की हाल की राइवलरी में सफलता पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर फ्रांस की टीम को किसी से डरना है, तो वह हम हैं। क्योंकि हमने पहले भी उन्हें हराया है। इस दौरान उन्‍होंने यूरो 2024 सेमी फाइनल में फ्रांस पर स्पेन की 2-1 से रोमांचक जीत का जिक्र किया, जब 16 वर्षीय यामल ने एक शानदार लॉन्ग-रेंज गोल करके अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद स्पेन ने यूरोपियन टाइटल जीता और यामल का मानना ​​है कि उन यादों से इस जरूरी गेम के लिए उनकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए।