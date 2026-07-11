FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले स्पेन के टीनेजर लामिन यामल ने फ्रांस को दी वार्निंग

स्पेन के टीनेएजर खिलाड़ी लामिन यामल। (फोटो सोर्स: एक्स@/FabrizioRomano)
Lamine Yamal warns to France: स्पेन के टीनेजर लामिन यामल ने बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के बाद फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले माहौल गरमा दिया है। यामल ने कहा कि फ्रांस की टीम को स्पेन से डरना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन चैंपियन एम्बाप्पे की टीम के साथ एक और बड़े मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। यामल ने बेल्जियम पर स्पेन की क्वार्टर फाइनल में 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद ये बड़ी बातें कही हैं।
इस जीत ने 14 जुलाई को डलास में फ्रांस और स्पेन के बीच एक रोमांचक मैच का रास्ता साफ कर दिया है। एक और प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद बार्सिलोना के विंगर ने कहा कि यह वह मैच था, जिसकी टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से सभी को उम्मीद थी।
बेल्जियम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद यामल ने कहा कि हम सेमीफाइनल में पहुंचकर सच में बहुत खुश हैं। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हम सभी ये मैच चाहते थे। मुझे लगता है कि स्पेन और फ्रांस टूर्नामेंट की दो सबसे अच्छी टीमें हैं। उन्होंने कहा कि स्पेन अपना अटैकिंग अंदाज बनाए रखेगा। चाहे वह टूर्नामेंट की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक हो। मुझे उम्मीद है कि एक टीम हम पर अटैक करेगी और हम वैसे ही खेलेंगे जैसा आपने देखा है।
यामल ने इसके साथ ही फ्रांस को एक कड़ा संदेश देते हुए स्पेन की हाल की राइवलरी में सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर फ्रांस की टीम को किसी से डरना है, तो वह हम हैं। क्योंकि हमने पहले भी उन्हें हराया है। इस दौरान उन्होंने यूरो 2024 सेमी फाइनल में फ्रांस पर स्पेन की 2-1 से रोमांचक जीत का जिक्र किया, जब 16 वर्षीय यामल ने एक शानदार लॉन्ग-रेंज गोल करके अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद स्पेन ने यूरोपियन टाइटल जीता और यामल का मानना है कि उन यादों से इस जरूरी गेम के लिए उनकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए।
जब उनसे सवाल किया गया कि फ्रांस के खिलाफ उस यादगार पल को फिर दोहराना चाहेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मैं इसे फिर से कर पाऊंगा। मैं सच में ऐसा करना चाहता हूं।
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