FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, लगातार दूसरे खिताब से 2 जीत दूर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्‍ड कप 2026 में रविवार को अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 2-1 से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में पहला गोल अर्जेंटीना की ओर से एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने 10वें मिनट में दागा। इसके बाद दोनों टीमें पहले हाफ में संघर्ष करती रहीं, लेकिन स्‍कोर अर्जेंटीना के पक्ष में 1-0 रहा। दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने काफी आक्रामक खेल दिखाया और उसके लिए डैन एनडोये ने 67वें मिनट में गोल कर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद अंत तक दोनों ओर से कोई गोल नहीं हो सका। एक्‍सट्रा टाइम के दूसरे हाफ (112वें मिनट) में जूलियन अल्वारेज़ ने गोल दागते हुए अर्जेंटीना की बढ़त 2-1 किया। इसके बाद 121वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करते हुए 3-1 से जीत सुनिश्चित की।