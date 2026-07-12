FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया, सेमीफाइनल का टिकट किया पक्का

फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) 2026 में क्वार्टरफाइनल राउंड के तीसरे मैच में इंग्लैंड (England) ने नॉर्वे (Norway) को 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मैच के पहले हाफ में अंद्रेआस श्येल्डरअप (Andreas Schjelderup) ने 36वें मिनट में गोल दागते हुए नॉर्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि इंग्लैंड ने हाफ-टाइम से पहले ही इस बढ़त को बराबर कर दिया, जब जूड बेलिंगहैम (Jude Bellingham) ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट (45+2') में अपनी टीम के लिए गोल दागा। इसके बाद दूसरा हाफ पूरा होने तक स्कोर बराबर रहा और मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और बेलिंगहैम ने 93वें मिनट में एक और गोल दागते हुए इंग्लैंड को बढ़त दिला दी और साथ ही जीत भी सुनिश्चित कर दी।