FIFA 2026 ENG vs ARG: 24 साल बाद विश्व कप में भिड़ेंगे इंग्लैंड और अर्जेंटीना, दिग्गज रूनी ने मेसी को बताया कमज़ोर कड़ी

England vs Argentina Semifinal, FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गत चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड पिछले 60 साल से कोई खिताब नहीं जीता है। ऐसे में वह इस मैच को जीतकर फ़ाइनल में जगह बनाना चाहेगी। ताकि अपना दूसरा विश्व कप खिताब हासिल कर सके। वहीं अर्जेंटीना खिताब की रक्षा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमें 24 साल बाद विश्व कप में आमने-सामने होंगी।