FIFA World Cup 2026: 20 साल बाद वर्ल्ड कप में टकराएंगी फ्रांस और स्पेन, जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्पेन की टीम अब तक टूर्नामेंट में गेंद पर कब्जा रखने (पजेशन), आक्रामक हाई-प्रेसिंग और खेल की रफ्तार को अपने हिसाब से चलाने के लिए जानी जाती है। हालांकि, फ्रांस के पास काउंटर-अटैक करने के लिए बेहतरीन रफ्तार है, लेकिन कोच डेसचैम्प्स ने इन बातों को खारिज कर दिया कि उनकी टीम सिर्फ डिफेंस करेगी और जवाबी हमले पर निर्भर रहेगी। फ्रांस के मिडफील्डर वॉरेन जाइरे-एमरी (Warren Zaïre-Emery) का भी मानना है कि उनकी टीम हालात के हिसाब से रणनीति बदलने में पूरी तरह सक्षम है।