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FIFA World Cup 2026: 20 साल बाद वर्ल्ड कप में टकराएंगी फ्रांस और स्पेन, जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

FIFA World Cup 2026, France vs Spain Semifinal: फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को फ्रांस और स्पेन की टक्कर होगी। जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted XIs) और मैच से जुड़ी बड़ी अपडेट्स। यह मुकाबला न्यू जर्सी के प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium, New Jersey) में खेला जाएगा।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 14, 2026

France vs Spain Semifinal, FIFA World Cup 2026, FRA vs SPA Predicted XI,

फ्रांस बनाम स्पेन प्लेइंग 11 (Photo - X/@FIFA)

FIFA World Cup 2026, France vs Spain Semifinal Predicted XI: फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मंगलवार को फ्रांस (France) और स्पेन (Spain) के बीच एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने जा रहा है। इस महामुकाबले से पहले फ्रांस के कोच डिडिएर डेसचैम्प्स (Didier Deschamps) ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम स्पेन को मैच पर हावी होने का मौका नहीं देगी। यह मुकाबला न्यू जर्सी के प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium, New Jersey) में खेला जाएगा।

फ्रांस का अटैक स्पेन पर पड़ेगा भारी!

स्पेन की टीम अब तक टूर्नामेंट में गेंद पर कब्जा रखने (पजेशन), आक्रामक हाई-प्रेसिंग और खेल की रफ्तार को अपने हिसाब से चलाने के लिए जानी जाती है। हालांकि, फ्रांस के पास काउंटर-अटैक करने के लिए बेहतरीन रफ्तार है, लेकिन कोच डेसचैम्प्स ने इन बातों को खारिज कर दिया कि उनकी टीम सिर्फ डिफेंस करेगी और जवाबी हमले पर निर्भर रहेगी। फ्रांस के मिडफील्डर वॉरेन जाइरे-एमरी (Warren Zaïre-Emery) का भी मानना है कि उनकी टीम हालात के हिसाब से रणनीति बदलने में पूरी तरह सक्षम है।

चुआमेनी की वापसी से मजबूत हुई फ्रांस

फ्रांस के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर यह है कि उनके स्टार मिडफील्डर ऑरेलियन चुआमेनी (Aurélien Tchouaméni) चोट के बाद पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं। रियल मैड्रिड (Real Madrid, एक फुटबॉल टीम) का यह खिलाड़ी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पिछले दो नॉकआउट मैचों (पराग्वे के खिलाफ 1-0 की जीत और मोरक्को के खिलाफ 2-0 की जीत) में नहीं खेल पाया था।

पिछला रिकॉर्ड और संभावित खिलाड़ी

भले ही स्पेन ने यूरो 2024 और 2025 नेशंस लीग के सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया हो, लेकिन डेसचैम्प्स का मानना है कि पुराने रिकॉर्ड का इस नए मैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted Starting XIs)

फ्रांस (France): माइक मेगनन, जुल्स कौंडे, डेयोट उपामेकानो, विलियम सलीबा, लुकास डिग्ने, मनु कोने, एड्रियन रैबियोट, माइकल ओलिस, उस्मान डेम्बेले, डेसिरे डुए, किलियन एम्बापे।

स्पेन (Spain): उनाई सिमोन, पेड्रो पोरो, पाउ कुबार्सी, आयमेरिक लापोर्टे, मार्क कुकुरेला, पेड्रि, रोड्री, लैमिन यमाल, दानी ओल्मो, एलेक्स बेना, मिकेल ओयारज़ाबाल।

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FIFA World Cup 2026

Updated on:

14 Jul 2026 05:22 pm

Published on:

14 Jul 2026 05:22 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: 20 साल बाद वर्ल्ड कप में टकराएंगी फ्रांस और स्पेन, जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

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