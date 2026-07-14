FIFA Golden Boot Race 2026: एम्बापे और मेसी के बीच फंसा गोल्डन बूट, जानें कौन है इस बार रेस में सबसे आगे

फीफा वर्ल्ड कप 2026: गोल्डन बूट की रेस लिस्ट Photo Source: X@/fifa
FIFA World Cup Golden Boot Race 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट में अब सिर्फ चार टीमें (स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना और इंग्लैंड) बची हैं। जहां एक तरफ सभी टीमें फाइनल का टिकट कटाने के लिए जान लगाएंगी, वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाले गोल्डन बूट अवार्ड की रेस भी बेहद दिलचस्प हो गई है।
इस बार गोल्डन बूट की सबसे बड़ी टक्कर फ्रांस के किलियन एम्बापे और अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी के बीच देखने को मिल रही है। दोनों ही खिलाड़ी इस समय 8-8 गोल करके टॉप पर बने हुए हैं। हालांकि, अभी की स्थिति में किलियन एम्बापे थोड़े आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके नाम 3 असिस्ट (गोल करने में मदद) हैं, जबकि मेसी ने 2 असिस्ट किए हैं।
इन दोनों के अलावा नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और युवा स्टार जूड बेलिंघम के पास भी मौका है। ये दोनों खिलाड़ी 6-6 गोल के साथ रेस में बने हुए हैं और सेमीफाइनल मैच में शानदार खेल दिखाकर बाजी पलट सकते हैं।
|खिलाड़ी का नाम (देश)
|कुल गोल
|असिस्ट (Assist)
|टीम की स्थिति
|किलियन एम्बापे (फ्रांस)
|8
|3
|सेमीफाइनल में (रेस में बरकरार)
|लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)
|8
|2
|सेमीफाइनल में (रेस में बरकरार)
|एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे)
|7
|0
|टूर्नामेंट से बाहर
|हैरी केन (इंग्लैंड)
|6
|1
|सेमीफाइनल में (रेस में बरकरार)
|जूड बेलिंघम (इंग्लैंड)
|6
|1
|सेमीफाइनल में (रेस में बरकरार)
इस समय किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ बराबरी पर हैं, लेकिन 3 असिस्ट होने की वजह से एम्बापे इस रेस में पहले पायदान पर बने हुए हैं।
टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस का सामना होगा। यह मैच लगभग 20 साल बाद वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच होने वाली भिड़ंत है। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच अटलांटा के मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में खेला जाना है। अब देखना यह होगा कि कौन-सी टीमें फाइनल में पहुंचती हैं और कौन सा स्टार खिलाड़ी गोल्डन बूट अपने नाम करता है।
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