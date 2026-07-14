FIFA Golden Boot Race 2026: एम्बापे और मेसी के बीच फंसा गोल्डन बूट, जानें कौन है इस बार रेस में सबसे आगे

FIFA World Cup Golden Boot Race 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट में अब सिर्फ चार टीमें (स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना और इंग्लैंड) बची हैं। जहां एक तरफ सभी टीमें फाइनल का टिकट कटाने के लिए जान लगाएंगी, वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाले गोल्डन बूट अवार्ड की रेस भी बेहद दिलचस्प हो गई है।