FIFA World Cup 2026 के सेमीफाइनल में किस गलती की वजह से हारी इंग्लैंड, कोच ने बताई कहां हुई चूक

कोच का कहना है कि इंग्लैंड जीत के बेहद करीब था, लेकिन पहला गोल करने के बाद टीम अपना प्रदर्शन उसी स्तर पर बनाए नहीं रख सकी। टूचेल ने माना कि टीम ने कई अच्छे मौके गंवाए और मैच के आखिरी मिनटों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अटलांटा में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में एंथनी गॉर्डन के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बना ली थी, हालांकि मैच के अंतिम सात मिनटों में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी की। एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया, जबकि लाउतारो मार्टिनेज ने इंजरी टाइम में विजयी गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई।