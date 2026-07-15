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Lamine Yamal Brother: मैदान पर बड़े भाई का जलवा, स्टैंड्स में 3 साल के छोटे भाई ने जीता सबका दिल

FIFA World Cup 2026, Lamine Yamal Brother: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के स्टार फुटबॉलर लामिन यामाल के साथ-साथ उनका 3 साल का छोटा भाई केने (Keyne) भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के बाद भी सोफी स्टेडियम (SoFi Stadium) में उनका एक प्यारा वीडियो सामने आया है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 15, 2026

Lamine Yamal brother Keyne viral video, Spain FIFA World Cup 2026

स्पेन के स्टार फुटबॉलर लामिन यामाल के साथ उनका 3 साल का छोटा भाई केने (Keyne) (Photo - X/@FIFA)

FIFA World Cup 2026, Lamine Yamal Brother: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के स्टार खिलाड़ी लामिन यामाल अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके परिवार का एक और सदस्य सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यह कोई और नहीं बल्कि उनका 3 साल का छोटा सौतेला भाई केने (Keyne) है। स्पेन के सेमीफाइनल सफर के दौरान केने अपनी क्यूटनेस और मजेदार हरकतों की वजह से इंटरनेट का नया स्टार बन गया है।

केने का जन्म सितंबर 2022 में हुआ था, जब यामाल की मां शीला इबाना ने दूसरी शादी की थी। उम्र में बड़ा फासला होने के बावजूद दोनों भाइयों में गजब का प्यार है। लामिन यामाल अपने छोटे भाई के लिए काफी इमोशनल हैं और कहते हैं, 'मेरा छोटा भाई मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उससे बहुत प्यार है। वह मुझे अपने बेटे जैसा लगता है।'

क्यों वायरल हो रहा है 3 साल का केने?

वर्ल्ड कप मैचों के दौरान केने का जोश देखने लायक होता है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच हो या बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल, स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर आते ही केने कैमरे के सामने जीभ निकालकर और फनी चेहरे बनाकर फैंस का दिल जीत लेता है। मैच खत्म होने के बाद वह मैदान पर दौड़कर आ जाता है, फुटबॉल को किक मारता है और खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाता है।

हाल ही में लॉस एंजिल्स के सोफी स्टेडियम में फ्रांस को 2-0 से हराकर जब स्पेन फाइनल में पहुंचा, तब फॉक्स स्पोर्ट्स (FOX Sports) के कैमरे ने एक बेहद प्यारा पल कैद किया। मैच के ठीक बाद छोटा केने हाथ उठाकर अपने 19 साल के बड़े भाई यामाल को बाय-बाय (wave) कर रहा था।

बड़ी स्क्रीन पर जीभ दिखाता भाई

यामाल ने बताया कि मैच से पहले केने ने मां के फोन से कॉल करके कहा था कि वह स्क्रीन पर आने पर जीभ निकालेगा।

जब यामाल ने उसे बड़ी स्क्रीन पर ऐसा करते देखा, तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों के डांस और गोल्फ खेलने के मजेदार वीडियो पहले से ही फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं।

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Updated on:

15 Jul 2026 04:30 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:30 pm

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