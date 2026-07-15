Lamine Yamal Brother: मैदान पर बड़े भाई का जलवा, स्टैंड्स में 3 साल के छोटे भाई ने जीता सबका दिल

FIFA World Cup 2026, Lamine Yamal Brother: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के स्टार खिलाड़ी लामिन यामाल अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके परिवार का एक और सदस्य सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यह कोई और नहीं बल्कि उनका 3 साल का छोटा सौतेला भाई केने (Keyne) है। स्पेन के सेमीफाइनल सफर के दौरान केने अपनी क्यूटनेस और मजेदार हरकतों की वजह से इंटरनेट का नया स्टार बन गया है।