FIFA World Cup 2026 से खत्म हुआ फ्रांस का सफर, किलियन एम्बापे ने बताई स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में हार की वजह

FIFA World Cup 2026 Spain vs France: फीफा वर्ल्डकप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को स्पेन (Spain vs France) ने 2-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली। स्पेन की इस जीत के बाद फ्रांस का तीसरा वर्ल्डकप जीतने का सपना भी टूट गया साथ ही कप्तान किलियन एम्बापे (Kylian Mbappe) की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। हार के बाद फ्रांस के कप्तान ने कहा कि मुश्किलें तब बढ़ गईं, जब मैदान पर हमारी रणनीति काम नहीं कर पाई। हमारा प्लान था कि हम वन टू वन खेलें और स्पेन को अपनी मर्जी से न खेलने दें। हालांकि, उन्होंने शानदार खेल दिखाया और गेंद को अपने पास ही रखा।