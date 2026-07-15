FIFA World Cup 2026: स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी

इस मैच में स्पेन ने 10 शॉट्स लगाए, तो वहीँ फ्रांस ने 14 शॉट्स लगाए। स्पेन के 2 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो फ्रांस के 4 शॉट्स टारगेट पर लगे। स्पेन के पास कुल समय के 51% समय बॉल रही, तो फ्रांस के खिलाड़ियों के पास 49% समय बॉल रही। स्पेन के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 86% सटीकता के साथ 487 पास किए, तो वहीँ फ्रांस के खिलाड़ियों ने 87% सटीकता के साथ 408 पास किए। स्पेन के खिलाड़ियों ने 12 फाउल किए, तो वहीँ फ्रांस के खिलाड़ियों ने 11 फाउल किए। स्पेन को 1 येलो कार्ड मिला, तो वहीँ फ्रांस को 2 येलो कार्ड मिले। स्पेन ने 5 ऑफसाइड किए, वहीँ फ्रांस ने 4 ऑफसाइड किए। स्पेन को सिर्फ 1 कॉर्नर मिला, जबकि फ्रांस को 7 कॉर्नर मिले।