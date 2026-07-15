Spain vs France Penalty: हैंडबॉल या नहीं? स्पेन-फ्रांस मुकाबले के विवादित पेनल्टी पर साफ हुआ नियम

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज डिफेंडर गैरी नेविल ने फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने की क्लास लगाते हुए कहा, "जब आपके सामने लैमिन यामाल जैसा वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हो, तो आपको अपने आस-पास की स्थिति का पता होना चाहिए। डिग्ने को भनक तक नहीं थी कि यामाल उनके पीछे हैं। उन्होंने खुद गलती की और पेनल्टी दे बैठे।" नेविल ने इस घटना की तुलना इसी टूर्नामेंट में मेक्सिको के खिलाफ हैरी केन और इंग्लैंड के खिलाफ लुका Luka Modrić को मिली पेनल्टी से की, जहां डिफेंडर की लापरवाही टीम पर भारी पड़ी थी।