FIFA World Cup 2026: कौन है स्पेन के पैड्रो पैरो, जिसने तोड़ा फ्रांस का सपना, पेलन्टी से गोल कर स्पेन को दिलाई फाइनल की टिकट, अब तक कर चुके हैं 5 गोल

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने शुरुआती मिनटों में कुछ खतरनाक मूव्स बनाए, लेकिन स्पेन के मजबूत डिफेंस के आगे उनकी एक न चली। मैच के 22वें मिनट में युवा सनसनी लामिन यामल को डी-एरिया में गिराए जाने के कारण स्पेन को पेनल्टी मिली, जिसे मिकेल ओयारज़ाबाल ने बेहद शांति से गोल में तब्दील कर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी।