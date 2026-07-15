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FIFA World Cup 2026: कौन है स्पेन के पैड्रो पैरो, जिसने तोड़ा फ्रांस का सपना, पेलन्टी से गोल कर स्पेन को दिलाई फाइनल की टिकट, अब तक कर चुके हैं 5 गोल

FIFA World Cup 2026 Semi Final: Pedro Porro Goal vs France: फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे पेड्रो पोरो, जिन्होंने दमदार डिफेंस के साथ एक शानदार गोल दागकर स्पेन की जीत में अहम भूमिका निभाई।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 15, 2026

Pedro Porro Goal vs France

Pedro Porro Goal vs France: स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया, पेड्रो पोरो के दम पर विश्व कप फाइनल में प्रवेश (फोटो सोर्स: xCanal Extremadura)

Pedro Porro Goal vs France: डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के महामुकाबले में स्पेन ने खिताब की प्रबल दावेदार फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने स्टार डिफेंडर पेड्रो पोरो, जिन्होंने न सिर्फ अभेद्य दीवार बनकर किलियन एम्बापे की सेना को रोका, बल्कि एक शानदार गोल दागकर फ्रांस के विश्व विजेता बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया।

फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में वो हुआ, जिसकी उम्मीद फुटबॉल पंडितों को भी कम थी। डलास स्टेडियम में खेले गए एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में स्पेन (La Roja) ने पूर्व विश्व चैंपियन और खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही फ्रांस की टीम को 2-0 से धूल चटा दी। इसके साथ ही स्पेन ने साल 2010 के बाद पहली बार विश्व कप के फाइनल में कदम रख दिया है।

इस जीत के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे स्पेन के 26 वर्षीय डिफेंडर पेड्रो पोरो (Pedro Porro)। टोटेनहम हॉटस्पर के लिए खेलने वाले इस राइट-बैक खिलाड़ी ने मैदान पर ऐसा जलवा बिखेरा कि फ्रांस का 'फ्रेंच ड्रीम' अधूरा ही रह गया। पोरो को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

मैदान पर पोरो का जादू, ओलमो के साथ मिलकर रचा इतिहास

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने शुरुआती मिनटों में कुछ खतरनाक मूव्स बनाए, लेकिन स्पेन के मजबूत डिफेंस के आगे उनकी एक न चली। मैच के 22वें मिनट में युवा सनसनी लामिन यामल को डी-एरिया में गिराए जाने के कारण स्पेन को पेनल्टी मिली, जिसे मिकेल ओयारज़ाबाल ने बेहद शांति से गोल में तब्दील कर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी।

इसके बाद आया मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट। 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दाईं छोर से ड्रिबल करते हुए दानी ओलमो के साथ बेहतरीन 'वन-टू' पास का तालमेल बिठाया। फ्रांस के गोलकीपर माइक मेगनन कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पोरो ने जादुई फिनिशिंग के साथ गेंद को गोलपोस्ट के निचले कोने में डाल दिया। इस गोल ने फ्रांस की वापसी की बची-कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया।

फर्नांडो हिएरो के क्लब में शामिल हुए पोरो

पेड्रो पोरो ने इस मुकाबले में न केवल गोल दागा, बल्कि स्पेन के महान डिफेंडर फर्नांडो हिएरो के एक ऐतिहासिक क्लब में भी अपनी जगह पक्की कर ली। पोरो अब हिएरो (1998 और 2002) के बाद एक ही विश्व कप संस्करण में एक से अधिक गोल करने वाले स्पेन के दूसरे डिफेंडर बन गए हैं। इस टूर्नामेंट में पोरो का यह पांचवा गोल था, इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी गोल दागा था।

मैच के बाद भावुक होते हुए पेड्रो पोरो ने कहा:

यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। सच कहूं तो मैंने अपने सबसे बड़े सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था। यह पूरी टीम की सामूहिक मेहनत का नतीजा है, सिर्फ मेरी व्यक्तिगत सफलता नहीं। फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हमारी रणनीति पूरी तरह सफल रही।

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Updated on:

15 Jul 2026 01:28 pm

Published on:

15 Jul 2026 01:21 pm

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