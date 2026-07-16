FIFA World Cup 2026: लियोनल मेसी-कीलियन एम्बापे ने किए 8-8 गोल, फिर Golden Boot की रेस में अर्जेंटीना के दिग्गज कैसे निकले आगे?

गोल करने के बाद जश्न मनाते हुए मेसी (फोटो- IANS)
Lionel Messi in FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने कोई गोल नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट की रेस में पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया। किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी ने अब तक 8-8 गोल किए हैं।
फीफा वर्ल्डकप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस की टीम को स्पेन ने हराया था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने हराकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल की रेस से बाहर होने के बावजूद एम्बापे के पास मेसी को पीछे छोड़ने का एक और मौका होगा, जब फ्रांस तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगा। वहीं लियोनल मेसी अब केवल एक ही मैच खेलेंगे, जहां फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
अब तक मेसी ने 8 गोल करने के साथ 4 असिस्ट भी किए हैं, जबकि एम्बापे ने भी 8 गोल किए हैं, लेकिन उनके नाम सिर्फ 3 असिस्ट हैं। यही वजह है कि मेसी गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे से आगे निकल गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन उनके दो असिस्ट की बदौलत अर्जेंटीना ने आखिरी सात मिनट में दो गोल दागकर इंग्लैंड को 2-1 से हराया और लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली।
अब पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी के बीच गोल्डन बूट की रेस फाइनल तक जारी रहेगी। गोल्डन बूट की रेस में तीसरे स्थान पर नॉर्वे के एर्लिंग हालाड हैं, जिन्होंने 7 गोल किए हैं। चौथे स्थान पर इंग्लैंड के जूड बेलिंघम 6 गोल के साथ मौजूद हैं। इंग्लैंड के ही हैरी केन ने भी 6 गोल किए हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने 5 गोल और 2 असिस्ट किए हैं, जबकि स्पेन के मिकेल ओयार्ज़ाबेल के नाम 5 गोल हैं। सेनेगल के इस्माइला सार, मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस और ब्राजील के विनीसियस जूनियर ने 4-4 गोल किए हैं।
हालांकि, फाइनल मुकाबले के बाद ही तय होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन बूट किलियन एम्बापे के नाम रहेगा या लियोनल मेसी के। फाइनल मुकाबला 20 जुलाई (भारतीय समयानुसार 19 जुलाई की रात 12:30 बजे) न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं तीसरे स्थान के लिए मुकाबला 19 जुलाई को सुबह 2:30 बजे खेला जाएगा।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|असिस्ट
|1
|लियोनल मेसी
|अर्जेंटीना
|8
|4
|2
|किलियन एम्बापे
|फ्रांस
|8
|3
|3
|एर्लिंग हालांड
|नॉर्वे
|7
|0
|4
|जूड बेलिंघम
|इंग्लैंड
|6
|1
|5
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|1
|6
|उस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|5
|2
|7
|मिकेल ओयार्ज़ाबेल
|स्पेन
|5
|1
|8
|इस्माइला सार
|सेनेगल
|4
|1
|9
|जूलियन क्विनोनेस
|मेक्सिको
|4
|1
|10
|विनीसियस जूनियर
|ब्राज़ील
|4
|1
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