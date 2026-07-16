FIFA World Cup 2026: लियोनल मेसी-कीलियन एम्बापे ने किए 8-8 गोल, फिर Golden Boot की रेस में अर्जेंटीना के दिग्गज कैसे निकले आगे?

अब पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी के बीच गोल्डन बूट की रेस फाइनल तक जारी रहेगी। गोल्डन बूट की रेस में तीसरे स्थान पर नॉर्वे के एर्लिंग हालाड हैं, जिन्होंने 7 गोल किए हैं। चौथे स्थान पर इंग्लैंड के जूड बेलिंघम 6 गोल के साथ मौजूद हैं। इंग्लैंड के ही हैरी केन ने भी 6 गोल किए हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने 5 गोल और 2 असिस्ट किए हैं, जबकि स्पेन के मिकेल ओयार्ज़ाबेल के नाम 5 गोल हैं। सेनेगल के इस्माइला सार, मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस और ब्राजील के विनीसियस जूनियर ने 4-4 गोल किए हैं।