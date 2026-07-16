FIFA World Cup 2026: वर्ल्डकप फाइनल में भिड़ेंगे स्पेन और अर्जेंटीना, लियोनल मेसी ने बताया क्यों होगा खास मुकाबला

इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का डिफेंस बेहद मजबूत रहा है और उन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है। स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल में पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। मेसी ने अर्जेंटीना के इस शानदार सफर पर भी बात की। 2019 कोपा अमेरिका में ब्राजील से हारने के बाद से अर्जेंटीना का यह सभी प्रतियोगिताओं में पांचवां फाइनल है। मेसी ने कहा, 'हमारी टीम जो कर रही है वह कमाल है। हम पिछले चार सालों से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, इस टीम ने साबित किया है कि मैदान पर कोई भी आपको जीत खैरात में नहीं देता।'