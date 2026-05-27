Main reasons for GT last two defeats: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के पहले क्‍वालीफायर में गुजरात टाइटंस (GT) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों 92 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के हीरो आरसीबी के कप्‍तान रजत पाटीदार रहे, जिन्‍होंने महज 33 गेंदों पर पांच चौके और 9 छक्‍कों की मदद से 93 रनों की जबरदस्‍त पारी खेली। अगर जीटी शुरुआत में ही पाटीदार का कैच न टपकाया होता तो मैच का नतीजा उसके पक्ष में भी जा सकता था। ऐसी ही गलती उसने केकेआर के खिलाफ हार में भी की थी।