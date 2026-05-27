IPL 2026 Eliminator: क्या इंजर्ड रियान पराग सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेलेंगे एलिमिनेटर? पहले ही खुद को बता चुके हैं अनफिट

Riyan Parag hamstring injury: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में आज 27 मई को रॉयल्‍स मुल्‍लानपुर के महाराजा मुल्‍लानपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइसर्ज हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेलने उतरेगी, ताकि अपनी दूसरी ट्रॉफी की ओर एक कदम और बढ़ा सके। आज रात को जीत उसे 29 मई को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ क्वालीफायर 2 में जगह दिला देगी। लेकिन, उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रियान पराग की फिटनेस है, जो इस सीजन पिछले कुछ मैचों में नहीं खेल पाए हैं।