वैभव सूर्यवंशी के पिछले तूफानी शतक को याद कर ‘घबराए’ पैट कमिंस, एलिमिनेटर के लिए बना रहे ‘प्लान B और प्लान C’

शॉट खेलते वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Pat Cummins on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने पूरे टूर्नामेंट में तगड़े से तगड़े बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं। वह 232 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप के एक बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं। इस गिनती में पिछले महीने जयपुर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंदों में लगाया गया जबरदस्त शतक भी शामिल है, जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। राजस्थान रॉयल्स का सामना आज बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में होने वाले एलिमिनेटर में एसआरएच से ही होगा। लेकिन, वैभव की वह पारी पारी अभी भी पैट कमिंस के दिमाग में है।
जयपुर मैच से पहले तक सनराइजर्स हैदराबाद अकेली ऐसी टीम थी, जिसने वैभव पर कुछ हद तक काबू पाया था। सीजन के पहले हैदराबाद में हुए मैच में प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ओवर में सूर्यवंशी को बिना खाता खोले आउट कर दिया था। लेकिन, जब दोनों टीमें जयपुर में फिर से आमने-सामने आईं तो वैभव पूरी तरह बदला लेने के मूड में आ गया।
उसने तुरंत हिंगे की धज्जियां उड़ा दीं, पहले ओवर में ही चार छक्के मारे। इसके बाद उन्होंने 15 गेंदों में फिफ्टी बनाई और फिर उसे 36 गेंदों में शानदार शतक में बदल दिया। उनकी इस पारी का असर एसआरएच कैंप पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
एलिमिनेटर से पहले जियोस्टार से बात करते हुए कमिंस ने माना कि वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स को उनकी मेन बॉलिंग स्ट्रैटेजी से भी आगे, गहरी टैक्टिकल प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया है। कमिंस ने कहा कि एक बॉलर के तौर पर यह हमेशा इस बात का बैलेंस होता है कि आप क्या अच्छा करते हैं और आप अपनी ताकत के हिसाब से कैसे बॉलिंग करेंगे।
लेकिन, जब हर लाइनअप में शायद एक या दो खिलाड़ी ऐसे हों, जो विरोधी टीम से मैच छीन सकते हैं, तो आप प्लान B या प्लान C पर काम करने में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं। इसलिए हम उसके लिए प्लान बनाएंगे।
जयपुर में वैभव की तबाही के बावजूद कमिंस को भरोसा है कि एसआरएच इस बार सूर्यवंशी के खतरे को बेअसर कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही उसने पिछली बार हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, मुझे लगा कि कई बार हमने उसे काफी अच्छी बॉलिंग दी और उसे शांत रखा। दूसरी बार वह हमसे दूर हो गया। इसलिए, हम उससे सीखेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि सूर्यवंशी की सेंचुरी के बावजूद सनराइजर्स ने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की अटैकिंग हाफ-सेंचुरी की वजह से सिर्फ 18.3 ओवर में 229 रन का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर का वह मैच जीत लिया था। बुधवार के एलिमिनेटर का विजेता शुक्रवार को उसी स्थान पर क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटन्स का सामना करेगा।
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