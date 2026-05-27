वैभव सूर्यवंशी के पिछले तूफानी शतक को याद कर ‘घबराए’ पैट कमिंस, एलिमिनेटर के लिए बना रहे ‘प्लान B और प्लान C’

Pat Cummins on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने पूरे टूर्नामेंट में तगड़े से तगड़े बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं। वह 232 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप के एक बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं। इस गिनती में पिछले महीने जयपुर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंदों में लगाया गया जबरदस्त शतक भी शामिल है, जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। राजस्थान रॉयल्‍स का सामना आज बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में होने वाले एलिमिनेटर में एसआरएच से ही होगा। लेकिन, वैभव की वह पारी पारी अभी भी पैट कमिंस के दिमाग में है।