‘वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं’, सौरव गांगुली ने बताया कब मिलनी चाहिए टी20 टीम में जगह

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी उनके करियर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। गांगुली का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को जितना जल्दी हो सके उतना टी20 टीम में जगह दे देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सूर्यवंशी अभी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं। गांगुली का मानना है कि टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और रन बनाने होंगे। उनकी प्रतिभा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह भारत का भविष्य हैं और इस 15 साल के लड़के को इस तरह बल्लेबाजी करते देखना अद्भुत है।