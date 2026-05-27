SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दोनों टीमों ने किया बदलाव, देखें प्लेइंग 11

लीग चरण में सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। आरआर ने 14 मैचों में 8 जीत के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था। लीग चरण में खेले गए मैचों में एसआरएच का पलड़ा आरआर पर भारी रहा है। एसआरएच ने लीग चरण के दोनों मैच जीते थे। पहले मैच में एसआरएच 57 रन से जीती थी, जबकि दूसरे मैच में 5 विकेट से जीती थी। इस तरह आरआर के पास एसआरएच के खिलाफ जीत हासिल कर लीग चरण की हार का बदला लेते हुए दूसरे क्वालीफायर में जाने का मौका है। वहीं, एसआरएच, आरआर के खिलाफ अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।