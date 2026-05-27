SRH vs RR Eliminator: प्लेऑफ में जमकर बोलता है ईशान किशन का बल्ला, 51.33 की औसत और 130.5 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं रन

मुल्लांपुर में खेले गए आठ मुकाबलों में से छह में 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। ऐसे में यह मुक़ाबला भी हाई स्कोरिंग होने वाला है। दोनों टीमों के लिए अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन के लीग चरण में राजस्थान रॉयल्स को दो बार हराने के बाद, पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ इस नॉकआउट मुकाबले में उतरेगी। 13 अप्रैल को एसआरएच ने आरआर के खिलाफ 57 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि 25 अप्रैल को इसी टीम के विरुद्ध 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया।