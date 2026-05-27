IPL 2026 Eliminator: राजस्थान रॉयल्स या सनराइजर्स हैदराबाद, जानें प्लेऑफ्स में कौन सी टीम हो जाती है ज्यादा खतरनाक?

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR: आईपीएल 2026 में आज बुधवार को मुल्‍लानपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। अब तक एक-एक खिताब जीतने वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में आमने-सामने होंगी और क्‍वालीफायर-2 का टिकट हासिल करना चाहेंगी। इस सीजन के पहले हाफ में टॉप पर रहने वाली रियान पराग एंड कंपनी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्‍थान पर रही। जबकि पैट कमिंस की टीम ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए तीसरा स्‍थान हासिल किया। अब यह देखना दिलचस्‍प होगी कि ये दोनों टीमें प्‍लेऑफ्स में कैसा प्रदर्शन करती हैं और अब तक कौन सी टीम प्‍लेऑफ में ज्‍यादा घातक हो जाती है?