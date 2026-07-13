Eng W vs Ind W: भारत की बेटियों ने पुरुषों को पछाड़ते हुए लॉर्ड्स में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, मैच में लगी रिकॉर्ड की झड़ी

बता दें कि भारतीय पुरुष और महिला टीम ने लॉर्ड्स में सिर्फ चार टेस्‍ट मैच जीते हैं। पहली जीत महान कप्‍तान कपिल देव की अगुवाई में 1986 में आई थी, जब भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद एमएस धोनी की कप्‍तानी में भारत 2014 में 95 रन से जीता तो विराट कोहली के नेतृत्‍व में 151 रन से 2021 में जीत दर्ज की। वहीं, अब भारत ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में 270 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है, जो रनों के हिसाब से सबसे बड़ी है।