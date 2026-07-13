Eng W vs Ind W: भारत की बेटियों ने पुरुषों को पछाड़ते हुए लॉर्ड्स में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, मैच में लगी रिकॉर्ड की झड़ी

लॉर्ड्स में जीत की खुशी मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India's Test wins at Lord’s: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर महिला टेस्ट इतिहास के पहले मुकाबले को 270 रन से जीता है। लॉर्ड्स में रनों के हिसाब से ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय पुरुष टीम भी कभी इस ऐतिहासिक मैदान पर इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इस जीत के साथ भारत की बेटियों ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं।
बता दें कि भारतीय पुरुष और महिला टीम ने लॉर्ड्स में सिर्फ चार टेस्ट मैच जीते हैं। पहली जीत महान कप्तान कपिल देव की अगुवाई में 1986 में आई थी, जब भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद एमएस धोनी की कप्तानी में भारत 2014 में 95 रन से जीता तो विराट कोहली के नेतृत्व में 151 रन से 2021 में जीत दर्ज की। वहीं, अब भारत ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में 270 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है, जो रनों के हिसाब से सबसे बड़ी है।
|जीत का अंतर
|कप्तान
|प्रतिद्वंद्वी
|वर्ष
|270 रन
|हरमनप्रीत कौर
|इंग्लैंड (महिला)
|2026
|151 रन
|विराट कोहली
|इंग्लैंड (पुरुष)
|2021
|95 रन
|एमएस धोनी
|इंग्लैंड (पुरुष)
|2014
|5 विकेट
|कपिल देव
|इंग्लैंड (पुरुष)
|1986
|जीत का अंतर
|विजेता
|विरोधी
|स्थान
|साल
|347 रन
|भारत
|इंग्लैंड
|मुंबई (डीवाई पाटिल)
|2023
|309 रन
|श्रीलंका
|पाकिस्तान
|कोलंबो (कोल्ट्स)
|1998
|286 रन
|इंग्लैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|ब्लोमफोंटेन
|2024
|270 रन
|भारत
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|2026
|188 रन
|न्यूजीलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|डरबन
|1972
|रैंक
|गेंदबाज
|प्रदर्शन
|विपक्ष
|स्थान
|वर्ष
|1
|झूलन गोस्वामी
|10/78
|इंग्लैंड
|टॉनटन
|2006
|2
|शशि गुप्ता
|8/100
|ऑस्ट्रेलिया
|लखनऊ
|1984
|3
|क्रांति गौड़
|7/91
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|2026
|4
|गर्गी बनर्जी
|6/32
|न्यूजीलैंड
|कटक
|1985
|5
|झूलन गोस्वामी
|6/71
|इंग्लैंड
|दिल्ली
|2005
|6
|शांता रंगास्वामी
|6/114
|इंग्लैंड
|वेदरबी
|1986
|वर्ष
|स्थान
|परिणाम
|2006
|टॉनटन
|भारत 5 विकेट से जीता
|2014
|वॉर्म्सले
|भारत 6 विकेट से जीता
|2023
|डीवाई पाटिल, मुंबई
|भारत 347 रन से जीता
|2026
|लॉर्ड्स
|भारत 270 रन से जीता
|अवधि
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|1976–1999
|26
|1
|5
|20
|2002–2006
|8
|2
|1
|5
|2014 से अब तक
|9
|6
|1
|2
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