Eng W vs Ind W One-off Test: भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर रचा इतिहास, 40 साल से एक जीत को तरसी इंग्लिश टीम

भारत ने एक ऐतिहासिक जीत और इंग्लैंड में महिला टेस्ट में अपने बिना हारे रहने के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। बता दें कि इन दोनों महिला टीमों के बीच पहला टेस्‍ट 40 साल पहले इंग्‍लैंड में जून 1986 में खेला गया था, जो कि ड्रॉ रहा था। इसके बाद कई मैच ड्रॉ रहने के बाद भारत ने 2006 में टांटन में इंग्‍लैंड को पांच विकेट से जीत का खाता खोला। इसके बाद वार्मस्‍ले में 2014 में दूसरी जीत दर्ज की और अब ये इंग्‍लैंड की सरजमीं पर तीसरी जीत है। इंग्‍लैंड की महिला टीम भारत से अपनी सरजमीं पर एक भी मैच नहीं जीत सकी है।