IPL 2027: स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ, हेड कोच के पद से दिया इस्तीफा, 19 साल में जिताए 7 खिताब

Stephen Fleming left Chennai Super Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में निराशाजनक सीजन के बाद पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फ्रेंचाइजी के हेडकोच और दिग्गज खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम से अलग होने का फैसला किया है और मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्लेमिंग आईपीएल के पहले सीजन से सीएसके के साथ थे और वे लीग के सफलतम कोचों में से एक थे।