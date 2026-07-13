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IPL 2027: स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ, हेड कोच के पद से दिया इस्तीफा, 19 साल में जिताए 7 खिताब

चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। क्रीकबज की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीफन फ्लेमिंग अगले साल हेडकोच की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। फ्लेमिंग आईपीएल के पहले सीजन से सीएसके के साथ थे और वे लीग के सफलतम कोच की लिस्ट में शुमार हैं।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 13, 2026

CSK

हेडकोच स्टीफन फ्लेमिंग ने CSK का साथ छोड़ा (photo - IPL)

Stephen Fleming left Chennai Super Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में निराशाजनक सीजन के बाद पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फ्रेंचाइजी के हेडकोच और दिग्गज खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम से अलग होने का फैसला किया है और मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्लेमिंग आईपीएल के पहले सीजन से सीएसके के साथ थे और वे लीग के सफलतम कोचों में से एक थे।

फ्लेमिंग और धोनी की जोड़ी ने किया कमाल

फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स को सात खिताब जिताए। इसमें आईपीएल के पांच और चैंपियंस लीग टॉफी (CLT20) के दो खिताब शामिल हैं। इस दौरान सीएसके ने 12 बार प्लेऑफ में जगह बनाई, जबकि टीम ने 10 बार आईपीएल का फ़ाइनल खेला। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल फ्रैंचाइज़ी है।

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Updated on:

13 Jul 2026 12:35 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2027: स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ, हेड कोच के पद से दिया इस्तीफा, 19 साल में जिताए 7 खिताब

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