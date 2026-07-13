IND vs ENG: कोहली -रोहित का दिखेगा जलवा, इतने बजे से शुरू होगा वनडे मुक़ाबला, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं सीरीज

भारतीय टीम का पलड़ा वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 एकदिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 61 में भारत को जीत मिली है। वहीं इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं, 2 मुकाबले टाई रहे और 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। भारत ने इंग्लैंड में अब तक 44 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 18 में जीत हासिल की है। 23 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा, एक मैच टाई रहा और 2 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका।