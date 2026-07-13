इंग्लैंड-आयरलैंड से हार के बाद गौतम गंभीर नहीं सपोर्ट स्टाफ की ‘चढ़ेगी बली’, इस कोच की होगी छुट्टी, BCCI करेगा फेरबदल

BCCI to change Indian support staff: इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की जमकर आलोचना हो रही है। टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों ने इन दोनों सीरीज में कई गलतियां कीं, जिसका खामियाजा यह हुआ कि भारतीय टीम 7 टी20 मुकाबलों में एक भी मैच नहीं जीत सकी। ऐसा माना जा रहा है कि इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर पर गाज गिर सकती है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सपोर्ट स्टाफ में फेरबदल करने वाला है।