ICC Meeting: अमेरिका और कनाडा क्रिकेट पर लगा रहेगा बैन, फ्रांस टीम को भी जारी किया नोटिस, मॉरिशस को मिली सदस्यता

ICC Annual Meeting: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की सालाना बैठक समाप्त हो गई है और इसपर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। अमेरिका क्रिकेट (USAC) और क्रिकेट कनाडा (CC) जिन्हें हालही में निलंबित कर दिया गया था। उनका निलंबन जारी रखने का फैसला किया है। वहीं फ्रांस क्रिकेट को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा आईसीसी ने मॉरिशस की टीम को सदस्यता दे दी है। अब मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन को एसोसिएट देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ आईसीसी के कुल सदस्यों की संख्या 111 हो गई है, जिसमें 12 फुल मेंबर और 99 एसोसिएट मेंबर शामिल हैं।