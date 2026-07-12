इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद इरफान पठान ने चयनकर्ताओं पर बोला हमला, पूछा – कहा हैं रियान पराग और रजत पाटीदार?

इरफान पठान ने घरेलू क्रिकेट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “कैंप हो या घरेलू मैच, सब फ्लैट पिच चाहते हैं। कोई पेस का सामना नहीं करना चाहता, सिर्फ रेंज हिटिंग पर फोकस रहता है। स्किल्स पर काम करने की इच्छा ही नहीं दिखती। ये असली कोचों का फीडबैक है। बल्लेबाजों का एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरी है।” पठान का कहना है कि कोच और सिलेक्टर्स अपना काम करें, लेकिन खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।