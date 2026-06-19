Vaibhav Sooryavanshi: ‘कोहली के बाद टेस्ट क्रिकेट का बड़ा चेहरा होंगे वैभव सूर्यवंशी?’ पूर्व सिलेक्टर्स श्रीकांत की भविष्यवाणी

श्रीकांत का कहना है कि वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी रन बनाने की भूख और मैच पर पकड़ बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि यह युवा बल्लेबाज सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर क्रीज पर टिककर भी खेल सकता है। यही वजह है कि वह उसे भविष्य का बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। पूर्व सिलेक्टर ने यह भी कहा कि आज के समय में ऐसे क्रिकेटरों की जरूरत है, जिनके लिए लोग खास तौर पर टीवी चालू करें। उनके अनुसार वैभव ने बहुत कम उम्र में ऐसा प्रभाव बनाया है कि क्रिकेट फैंस उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित रहते हैं।