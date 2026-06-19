Vaibhav Suryavanshi Weakness: ट्राई सीरीज के 4 मैचों ने उजागर की वैभव सूर्यवंशी की नई कमजोरी, 50 ओवर के गेम में 30 का भी औसत नहीं

इस सीरीज में भारत ए ने चार मैच खेले हैं और चारों में सूर्यवंशी को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान वह कभी शॉर्ट पिच गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे हैं तो कभी फुल लेंथ गेंद को ड्राइव करने के चक्कर में विकेट गंवाया है। कुल मिलाकर सूर्यवंशी चारों बार कैच आउट हुए हैं। अफगानिस्तान ए के खिलाफ तो वह 4 बार आउट होने से बचे और 5वें मौके पर उनका कैच पकड़ा गया। उनके आउट होने के तरीके से यह तो साफ हो गया कि सूर्यवंशी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं।