Harshit Rana Comeback: तीसरे वनडे से पहले हर्षित राणा की हुई भारतीय टीम में एंट्री, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं हुआ बाहर

सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला गया था, जो बारिश की वजह से प्रभावित रहा था। इसके कारण 25-25 ओवर का मुकाबला हुआ था और भारतीय टीम ने 7 विकेट से मैच जीत लिया था। दूसरा मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 402 रन बना डाले थे और अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर सिमट गई थी। सीनियर गेंदबाजों की अनुपस्थिति में युवा गेंदबाजी आक्रमण ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या हर्षित राणा को तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी।