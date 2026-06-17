‘मैं होता तो टीम से बाहर कर देता’, Vaibhav Sooryavanshi के मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़ने पर नाराज़ हुए हुए संजय मांजरेकर

मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अगर मैं भारत ए का कोच या मैनेजर होता तो अफगानिस्तान ए के खिलाफ अगले मैच में वैभव को नहीं खिलाता। इससे उसे संदेश जाता कि मैदान पर शारीरिक रूप से भिड़ना सही नहीं है, चाहे उकसावा कितना भी हो।' विवाद उस समय बढ़ा जब श्रीलंका ए की जीत के बाद हलाम्बागे वैभव और सूर्यांश शेडगे के पास पहुंचे। मामला बढ़ता देख विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को बीच-बचाव करना पड़ा।