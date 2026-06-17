Phoebe Litchfield injured: भारत मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ी चिंता, स्टार बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड चोटिल

लिचफील्ड के लिए यह चोट नई नहीं है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी उन्हें इसी पैर में परेशानी थी, जिसके चलते वह कार्डिफ में खेले गए दोनों अभ्यास मैचों में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। अनुभवी ऑलराउंडर एशले गार्डनर भी पैर में मोच के कारण बांग्लादेश (BAN) के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल ग्रुप-ए में शीर्ष पर है। उसका नेट रन रेट +3.250 है। वहीं बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को छह विकेट से हराया था और टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।