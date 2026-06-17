IND-A vs AFG-A: इंडिया-ए ने अफगानिस्तान-ए को 101 रन से रौंदकर अंक तालिका के टॉप पर पहुंची टीम, फ़ाइनल में जगह बनाई

वैभव 28 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद प्रियांश ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 40 रन जुटाए। प्रियांश 42 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद टीम ने गायकवाड़ (30) का विकेट भी खो दिया। भारतीय टीम 129 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो चुकी थी। यहां से कप्तान तिलक वर्मा ने कुमार कुशाग्र के साथ चौथे विकेट के लिए 104 रन जुटाकर टीम को दोहरे शतक के पार पहुंचा दिया।