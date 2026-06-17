India A vs Afghanistan A Match Highlights: India A vs Afghanistan A Match Highlights: श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज में बुधवार को भारत ए और अफगानिस्‍तान ए के बीच दांबुला में मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 319 रन बनाते हुए अफगानी टीम के सामने 320 रनों का लक्ष्‍य रखा है। ज्ञात हो कि पिछले मैच में अफगानिस्‍तान के सामने 350 रन का टारगेट रखने के बावजूद भारतीय टीम डकवर्थ लुईस नियम के तहत हार गई थी। भारत की ओर से प्रियांस आर्य, कप्‍तान तिलक वर्मा, और विकेटकीपर बल्‍लेबाज कुमार कुशाग्र ने अर्धशतक जड़े हैं।