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टीम इंडिया ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, सबसे ज्‍यादा बार 400+ स्‍कोर बनाने के मामले में टॉप पर पहुंची

India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत ने लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे में अफगानिस्‍तान के खिलाफ पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 402 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया 400+ का स्‍कोर करने के मामले में टॉप पर पहुंच गई है।

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भारत

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lokesh verma

Jun 17, 2026

India vs Afghanistan 2nd ODI

भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल और ईशान किशन एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Afghanistan 2nd ODI Match Score: भारत के दौरे पर आई अफगानिस्‍तान की टीम लखनऊ के भारत रत्‍न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में टीम इंडिया के खिलाफ दूसरा वनडे खेल रही है। इस मैच में अफगानिस्‍तान के कप्‍तान हश्‍मतुल्‍लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया, जिसे भारतीय बल्‍लेबाजों ने गलत साबित करते हुए 49.5 ओवर में 402 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए। इसके साथ ही टीम इंडिया सबसे ज्‍यादा बार 400+ का टोटल बनाने के मामले में संयुक्‍त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई है।

ODI में सबसे ज्‍यादा बार 400+ स्कोर

8 - साउथ अफ्रीका/भारत

7 - इंग्लैंड

3 - ऑस्ट्रेलिया

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Published on:

17 Jun 2026 05:44 pm

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