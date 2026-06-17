India vs Afghanistan 2nd ODI Match Score: भारत के दौरे पर आई अफगानिस्‍तान की टीम लखनऊ के भारत रत्‍न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में टीम इंडिया के खिलाफ दूसरा वनडे खेल रही है। इस मैच में अफगानिस्‍तान के कप्‍तान हश्‍मतुल्‍लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया, जिसे भारतीय बल्‍लेबाजों ने गलत साबित करते हुए 49.5 ओवर में 402 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए। इसके साथ ही टीम इंडिया सबसे ज्‍यादा बार 400+ का टोटल बनाने के मामले में संयुक्‍त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई है।