भारतीय कप्तान शुभमन गिल (फोटो- IANS)
Shubman Gill in home ODIs since Feb 2025: भारत दौरे पर आई अफगानिस्तान की टीम फिलहाल तीन मैचों वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला गया था, जहां कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाते हुए 1-0 की बढ़त दिलाई थी। वहीं, अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली है। ऐसा नहीं है कि गिल अभी फॉर्म में आए हैं, वह फरवरी 2025 से घरेलू वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 8 मैचों में उनके बल्ले से 5 अर्धशतक और दो शतक आए हैं।
शुभमन गिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 8 घरेलू वनडे पारियों में 580 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान
उनका औसत करीब 96.33 रहा है। उन्होंने 8 में से 5 पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया। इन आठ मैचों में से दो अफगानिस्तान, तीन न्यूजीलैंड और तीन इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदानों पर खेले हैं।
|क्रम
|स्कोर
|गेंदें
|विपक्षी टीम
|स्थान
|तारीख
|1
|103*
|77
|अफगानिस्तान
|लखनऊ
|17 जून 2026
|2
|84*
|66
|अफगानिस्तान
|धर्मशाला
|13 जून 2026
|3
|23
|18
|न्यूजीलैंड
|इंदौर
|18 जनवरी 2026
|4
|56
|53
|न्यूजीलैंड
|रायपुर
|14 जनवरी 2026
|5
|56
|71
|न्यूजीलैंड
|हैदराबाद
|11 जनवरी 2026
|6
|112
|102
|इंग्लैंड
|कटक
|12 फरवरी 2025
|7
|60
|52
|इंग्लैंड
|कोलकाता
|9 फरवरी 2025
|8
|87
|96
|इंग्लैंड
|गुवाहाटी
|6 फरवरी 2025
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया है। यह उनकी एकदिवसीय क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी है। उन्होंने यह शतक महज 77 गेंदों पर 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से पूरा किया है। लखनऊ में बनाया गया यह शतक उनके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच आया है।
63 - रोहित शर्मा बनाम अफ़ग़ानिस्तान दिल्ली 2023
69 - वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज इंदौर 2011
76 - विराट कोहली बनाम श्रीलंका कोलंबो RPS 2017
76 - रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड कटक 2025
77 - शुभमन गिल बनाम अफगानिस्तान लखनऊ 2026 *
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