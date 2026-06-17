Shubman Gill in home ODIs since Feb 2025: भारत दौरे पर आई अफगानिस्‍तान की टीम फिलहाल तीन मैचों वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला गया था, जहां कप्‍तान शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाते हुए 1-0 की बढ़त दिलाई थी। वहीं, अब लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम में उन्‍होंने शानदार शतकीय पारी खेली है। ऐसा नहीं है कि गिल अभी फॉर्म में आए हैं, वह फरवरी 2025 से घरेलू वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 8 मैचों में उनके बल्‍ले से 5 अर्धशतक और दो शतक आए हैं।